Yatırım fonu istatistikleri
1 saat önce
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,01 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,07 ile " Borçlanma Araçları Fonları" oldu.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:45 Kaynak: AA
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,01 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,07 ile " Borçlanma Araçları Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Yatırım Fonları
|0,01
|297
|148
|148
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|0,07
|77
|69
|8
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|-0,24
|16
|3
|13
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|-0,36
|64
|6
|58
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|-0,04
|71
|30
|40
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|0,01
|35
|19
|16
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|-1,42
|13
|0
|13
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|0,06
|21
|21
|0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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