Yatırım fonu istatistikleri - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yatırım fonu istatistikleri - Son Dakika Ekonomi

Yatırım fonu istatistikleri

6 saat önce

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,14 ile "Fon Sepeti Fonları" oldu.

Yatırım fonu istatistikleri, System.String[]

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,14 ile "Fon Sepeti Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları 0,05 276 198 78
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,09 74 66 8
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,14 16 13 3
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -0,03 57 18 39
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,09 67 52 15
Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,03 29 24 5
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları -0,18 11 3 8
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,03 22 22 0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

BDDK, bankaların swap işlemlerini sınırladı
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Doğa Koleji'ni kamu kaynaklarıyla kurtarma planımız yok Yunanistan, Türkiye'ye karşı ABD ve İsrail'den SİHA alıyor BBP Genel Başkanı Destici: Asgari ücretin 2 bin 475 TL olmasını teklif ediyoruz

Son Dakika Haberleri
20:34 BDDK, bankaların swap işlemlerini sınırladı - Son Dakika Ekonomi
20:30 BDDK'dan bankaların swap işlemlerine sınırlama - Son Dakika Ekonomi
18:53 TMSF Başkanı Gülal: "TMSF kayyumundaki şirketler aktif olarak yüzde 39 büyüdü" - Son Dakika Ekonomi
18:46 Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:46 Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi
17:49 Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Doğa Koleji'ni kamu kaynaklarıyla kurtarma planımız yok - Son Dakika Ekonomi
17:04 Yunanistan, Türkiye'ye karşı ABD ve İsrail'den SİHA alıyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 20:55:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yatırım fonu istatistikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]