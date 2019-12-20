Yatırım fonu istatistikleri - Son Dakika
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Yatırım fonu istatistikleri

6 saat önce

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,08 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,47 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

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Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,08 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,47 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları 0,08 276 229 45
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,08 74 71 3
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,30 16 16 0
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 0,47 57 32 25
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,11 67 58 7
Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,07 29 27 2
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 0,07 11 3 8
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,03 22 22 0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:44 Kaynak: AA
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