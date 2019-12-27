Yatırım fonu istatistikleri - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yatırım fonu istatistikleri - Son Dakika Ekonomi

Yatırım fonu istatistikleri

6 saat önce

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,08 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,32 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonu istatistikleri, System.String[]

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,08 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,32 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:


Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları 0,08 277 260 17
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,03 74 65 9
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,27 16 15 1
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 0,49 57 55 2
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,08 68 63 5
Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,07 29 29 0
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 1,32 11 11 0
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,03 22 22 0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yerli otomobil TEKNOSAB'da üretilecek
Tanıtımına saatler kala yerli otomobilin üretileceği TEKNOSAB görüntülendi Yerli otomobilin ilk yabancı talibi ortaya çıktı: Bir hit olabileceğini düşünüyorum İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yerli otomobil mesajı: Çok güçlü bir siparişle destek olacağız

Son Dakika Haberleri
20:57 İş dünyası yerli otomobile talip olmaya başladı - Son Dakika Ekonomi
20:56 Bakan Albayrak Van'da - Son Dakika Ekonomi
20:54 Avrupa borsaları İtalya dışında yükselişle kapandı - Son Dakika Ekonomi
20:54 Bursa'nın hedefi yerli ve milli elektrikli otomobilde üretim üssü olmak - Son Dakika Ekonomi
20:36 Yerli otomobilin ilk yabancı talibi ortaya çıktı: Bir hit olabileceğini düşünüyorum - Son Dakika Ekonomi
19:47 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yerli otomobil mesajı: Çok güçlü bir siparişle destek olacağız - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 21:16:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yatırım fonu istatistikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]