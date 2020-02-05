Yatırım fonu istatistikleri - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yatırım fonu istatistikleri - Son Dakika Ekonomi

Yatırım fonu istatistikleri

6 saat önce

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,16 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,25 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonu istatistikleri, System.String[]

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,16 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,25 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları 0,16 280 237 42
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,00 73 61 12
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,42 16 13 3
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 2,25 59 58 1
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,25 70 63 6
Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,02 29 20 9
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları -0,63 11 0 11
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,02 22 22 0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Üniversite sınav ücretlerine yüzde 40 zam geldi
İmamoğlu müjdeyi verdi! Deprem dayanıklılık testi 8 bin liradan 300 liraya düşecek Türkiye Avrupa'da asgari ücreti en fazla artıran ikinci ülke oldu Son dakika: Elazığ ve Malatya'da esnafın kredi borçları faizsiz 1 yıl ertelenecek

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 22:08:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yatırım fonu istatistikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]