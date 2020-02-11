Yatırım fonu istatistikleri - Son Dakika
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Yatırım fonu istatistikleri

6 saat önce

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,16 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,43 ile " Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

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Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,16 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,43 ile " Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları -0,16 280 86 192
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları -0,23 73 20 52
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları -0,28 16 5 11
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -0,98 59 6 53
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon -0,36 70 9 60
Yatırım Fonları - Katılım Fonları -0,02 29 15 14
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 0,43 11 9 2
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,03 22 22 0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:30 Kaynak: AA
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