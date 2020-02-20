Yatırım fonu istatistikleri - Son Dakika
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Yatırım fonu istatistikleri

7 saat önce

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,90 ile " Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

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Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,90 ile " Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları 0,05 280 185 94
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,01 73 65 8
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,31 16 15 1
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 0,15 59 13 46
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon -0,02 70 38 31
Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,05 29 21 8
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 0,90 11 11 0
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,02 22 22 0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:14 Kaynak: AA
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