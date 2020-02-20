Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,90 ile " Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Yatırım Fonları
|0,05
|280
|185
|94
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|0,01
|73
|65
|8
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|0,31
|16
|15
|1
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|0,15
|59
|13
|46
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|-0,02
|70
|38
|31
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|0,05
|29
|21
|8
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|0,90
|11
|11
|0
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|0,02
|22
|22
|0