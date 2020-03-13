Yatırım fonu istatistikleri - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yatırım fonu istatistikleri - Son Dakika Ekonomi

Yatırım fonu istatistikleri

6 saat önce

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,69 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,02 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

Yatırım fonu istatistikleri, System.String[]

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,69 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,02 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları -0,69 283 96 186
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları -0,28 73 41 32
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları -2,54 16 0 16
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -7,05 62 0 63
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon -0,94 70 11 57
Yatırım Fonları - Katılım Fonları -0,13 29 22 7
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları -0,65 11 0 11
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,02 22 22 0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanlığı koronavirüs fırsatçıları için WhatsApp ihbar hattı kurdu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 Avrupa ülkesine uçuş yasağı getirildi Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından termal kameralara talep arttı Altının kilogramı 320 bin liraya geriledi

Son Dakika Haberleri
21:10 Kastamonu'da 2 adet Kreş ve 1 adet Oyuncak Kütüphanesi için imzalar atıldı
20:33 THY'den 9 ülkeye uçuşların durdurulmasına ilişkin açıklama
20:28 İtalya'da vaka sayısı 17 bin 660'a yükseldi
20:26 Kuşadası Ticaret Odası'ndan 'fahiş fiyat' uyarısı
20:24 Üç Bakan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 21:16:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yatırım fonu istatistikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]