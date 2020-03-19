Yatırım fonu istatistikleri - Son Dakika
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Yatırım fonu istatistikleri

7 saat önce

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,35 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,83 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

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Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,35 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,83 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-0,35281124156
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,33735617
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-1,7516115
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-2,8363261
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,64671453
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0529208
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,831192
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0322220
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:22 Kaynak: AA

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