Yatırım fonu istatistikleri
6 saat önce
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,02 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,09 ile "Borçlanma Araçları Fonları" oldu.
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,02 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,09 ile "Borçlanma Araçları Fonları" oldu.
Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Yatırım Fonları
|-0,02
|283
|167
|116
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|0,09
|73
|70
|3
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|-0,19
|16
|6
|10
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|-0,69
|63
|8
|55
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|0,05
|67
|33
|34
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|0,07
|29
|26
|3
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|-0,42
|11
|0
|11
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|0,02
|24
|24
|0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 02:52 Kaynak: AA
Son Dakika İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor Son Dakika: ABD Merkez Bankası Fed politika faizini sabit tuttu Koronavirüs salgını nedeniyle Starbucks'ın karı yarı yarıya azaldı Koronavirüs salgınını fırsata çeviren otel, 1.900 liraya şifalı su satmaya başladı Borsanın en değerli şirketi 37,5 milyar lirayla Koç Holding oldu Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı Adana'da kebap satışlarında tarihi düşüş yaşanıyor Merkez Bankası 4 Mayıs'tan itibaren yeni 10 TL'leri tedavüle verecek Düşüşe geçen dolar 6,96 seviyesinden işlem görüyor Moody's: Türkiye 2020'de yüzde 5 daralacak, 2021'de ise yüzde 3,5 büyüyecek Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak Bakan Albayrak: Fırsatçılara karşı daha sert adımlar atacağız Güne düşüşle başlayan gram altın 381 liradan işlem görüyor