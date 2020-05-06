Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,21 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,41 ile " Fon Sepeti Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:





Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Yatırım Fonları 0,21 285 246 39 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,16 73 61 12 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 1,41 16 16 0 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 0,89 63 44 19 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,29 69 62 7 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,10 29 28 1 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 0,29 11 11 0 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,02 24 24 0

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)