Yatırım fonu istatistikleri
6 saat önce
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,21 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,41 ile " Fon Sepeti Fonları" oldu.
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,21 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,41 ile " Fon Sepeti Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Yatırım Fonları
|0,21
|285
|246
|39
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|0,16
|73
|61
|12
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|1,41
|16
|16
|0
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|0,89
|63
|44
|19
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|0,29
|69
|62
|7
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|0,10
|29
|28
|1
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|0,29
|11
|11
|0
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|0,02
|24
|24
|0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 02:42 Kaynak: AA
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