Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,09 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,36 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,09 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,36 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Yatırım Fonları
|0,09
|285
|237
|50
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|0,02
|73
|63
|10
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|0,40
|17
|13
|4
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|0,07
|61
|46
|17
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|0,03
|68
|53
|16
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|0,09
|30
|26
|3
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|1,36
|12
|12
|0
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|0,02
|24
|24
|0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 02:41 Kaynak: AA
Son Dakika Özel okul öncesi eğitim kurumları ve kurslar 1 Haziran'dan itibaren açılacak Fatih sondaj gemisi Karadeniz'deki ilk sondajını 15 Temmuz'da yapacak Dış ticaret açığı Nisan'da 2,73 milyar dolar artarak 4,56 milyar dolar oldu Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak Poyraz nedeniyle narenciye ağaçlarındaki meyveler döküldü, fiyatlar bu yıl cep yakacak Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Dünyadaki fiziki altınların dörtte biri New York Merkez Bankası'nın kasasında saklanıyor Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak İsveç'te Satra Brunn köyü şifalı suları sebebiyle tam 7 milyon dolara satılıyor Yunanistan turist kabul edeceği ülkelerin listesini açıkladı, komşulardan sadece Türkiye yok Türkiye büyümede Avrupa ülkelerine fark attı Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü