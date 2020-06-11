Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,09 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,65 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,09 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,65 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Yatırım Fonları
|0,09
|284
|239
|44
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|0,01
|73
|49
|23
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|0,24
|17
|15
|2
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|0,61
|60
|57
|3
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|0,07
|68
|59
|9
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|0,10
|30
|25
|5
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|0,65
|12
|10
|2
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|0,02
|24
|24
|0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 03:21 Kaynak: AA
Son Dakika Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı Yeni düzenlemeyle aile bireyleri şehirler arası otobüslerde yan yana oturabilecek Operatörlerle ilgili yeni karar! Vatandaşlar artık başvuruları internetten yapabilecek Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda! Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 383,6 liradan işlem görüyor Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı Türkiye'nin Libya'daki petrol hamlesi büyük yankı uyandırdı: Türkiye'nin yakıt ihtiyacını karşılar Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor Kekik üretiminde 40 bin ton, ihracatında 150 milyon dolar hedef belirlendi Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı Son Dakika: Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek