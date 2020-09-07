Yatırım fonu istatistikleri
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,03 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,12 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,03 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,12 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Yatırım Fonları
|0,03
|294
|238
|55
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|0,06
|72
|65
|6
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|-0,28
|17
|8
|9
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|0,00
|65
|52
|13
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|0,03
|68
|56
|12
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|0,04
|34
|23
|11
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|0,12
|13
|9
|4
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|0,06
|25
|25
|0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim birlikte gerçekleştirilecek Ünlü futbolcu Luiz Adriano'nun eşi Ekaterine Dorozhko, arabasında Türkçe şarkı dinledi Son Dakika: Koronavirüs önlemleri kapsamında artık toplu taşımada ayakta yolcu olmayacak Son Dakika: Reina katliamı davasında Abdulkadir Masharipov, 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1368 yıl hapis cezası aldı Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Gökhan Töre, Beşiktaş'a geri döndü Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, vatandaşları uyardı: Vakalar artıyor, 2 kat daha tedbirli olun Galatasaray, Fatih Terim'in onayıyla Kwadwo Asamoah için Inter ile görüşmelere başladı Su çıkarmak için açtırdığı çukur, kendisine mezar oldu Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılan Nida: Canıma kıymayı düşündüm Son Dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine büyük indirim geldi Son Dakika: Galatasaray, Etebo'nun kiralanması için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi Güvenlik görevlisi, çalıştığı bankanın nakil aracından 4,5 milyon lirayı çalarak kayıplara karıştı Galatasaray, milli futbolcu Okay Yokuşlu ile anlaşma sağladı Müge Anlı, taklidini yaparak fenomen olan Tansu Dayan'ı canlı yayına davet etti! Verdiği hediyeler herkesi şaşırttı