Yatırım fonu istatistikleri - Son Dakika

Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,24 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,03 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

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Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,24 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,03 ile "Para Piyasası Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları -0,24 294 116 177
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları -0,06 72 46 26
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları -0,50 17 2 15
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -1,09 65 2 63
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon -0,34 68 10 57
Yatırım Fonları - Katılım Fonları -0,12 34 25 9
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları -0,69 13 6 7
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,03 25 25 0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Borçlanma Araçları Fonları, Para Piyasası Fonları, Yatırım Fonları, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 13:41 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırım fonu istatistikleri - Son Dakika Ekonomi

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