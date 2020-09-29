Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,71 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,96 ile " Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Yatırım Fonları 0,71 295 243 52 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,51 72 59 13 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 1,78 17 17 0 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 1,67 65 37 28 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,76 69 58 11 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,51 34 34 0 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 1,96 13 13 0 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,03 25 25 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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