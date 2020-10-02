Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,10 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,18 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Yatırım Fonları 0,10 296 194 101 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları -0,03 72 57 15 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları -0,13 17 10 7 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 0,10 65 29 35 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon -0,05 70 36 34 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,14 34 24 10 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 1,18 13 13 0 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,03 25 25 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 2 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 1442 yeni vaka tespit edildi

İngiliz devi Tottenham, gözünü Merih Demiral'a dikti

Rusya'da evine polis baskını yapılan gazeteci kendini ateşe verdi

Metro inşaatında çalışan işçi feci şekilde can verdi

Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak

Son dakika: Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu

Yıl sonuna doğru ikinci el araç fiyatlarının düşmesi bekleniyor