Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,03 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,15 ile "Borçlanma Araçları Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Yatırım Fonları -0,03 296 235 60 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,15 72 71 1 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları -0,34 17 7 10 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -0,61 65 44 21 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,12 70 57 12 Yatırım Fonları - Katılım Fonları -0,01 34 28 6 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları -0,30 13 3 10 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,09 25 25 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Cepheden kaçan Ermeni ordusunun bıraktıkları silah ve mühimmatlar görüntülendi

Son Dakika: Başakşehir, Giuliano ve Deniz Türüç'ü transfer etti

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 500 bin öğrenciye tablet müjdesi! Önümüzdeki hafta dağıtılacak

Son Dakika: Yunan futbolcu Pelkas, resmen Fenerbahçe'de

Köşeye sıkışan Paşinyan'dan eski askerlere seferberlik çağrısı: Yeniden orduya dönün

Maske takmadığı için polislerle tartışan Rana Batı'ya 9 yıl 4 aya kadar hapis istendi

İBB, metrobüsleri kaldırıp troleybüs araçları kullanacak

Evli kadına çıplak fotoğraflar gönderen Cem Özer'den pes dedirten itiraf: Sosyal medyadan seviştik