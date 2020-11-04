Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,51 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,88 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Yatırım Fonları 0,51 296 266 29 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,17 72 60 11 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 1,06 17 17 0 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 1,88 65 60 5 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,39 70 63 7 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,35 34 28 6 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 1,27 13 13 0 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,04 25 25 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Alman çocuk kanalından skandal paylaşım! İslam'ı asık suratlı insanlar ve silahlı teröristle bağdaştırdılar

Trump'ın Türkiye karnesi nasıl? İşte başkanlık yaptığı dört yıla damga vuran 5 olay

Bomba iddia: Pelin Öztekin, yeni tanıştığı adamla önce öpüştü sonra mekandakilerle tartıştı

Eşini, kayınvalidesini ve baldızını öldürüp intihar etmişti! Her şey 3 çocuğunun gözleri önünde olmuş

Son Dakika! Biden'ın ekibinden Trump'ın "Oy sayımını durdurun" çağrısıyla ilgili ilk açıklama: Avukatlarımız hazır bekliyor

Korona tedavisi gören Soylu'nun da yer aldığı kabine toplantısı fotoğrafı kafa karıştırmıştı! "Arşiv" olduğu ortaya çıktı

ABD'nin tarihe geçen ilk kadın Müslüman vekillerinden İlhan Omar, yeniden Temsilciler Meclisi'ne seçildi

LPG'li araçlar AVM'lerin kapalı otoparklarına girebilecek