Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,19 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,46 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Yatırım Fonları 0,19 300 216 82 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,17 72 60 12 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,39 18 18 0 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 0,21 68 31 36 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,25 70 57 13 Yatırım Fonları - Katılım Fonları -0,01 34 20 13 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 0,46 13 5 8 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,04 25 25 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Ankara'da hafta sonu uygulanan kısıtlama süresince açık olan işletmelerin alkol satışı yasaklandı

Eski Galatasaraylı Yaser Yıldız kadro dışı kaldı: Yemekleri beğenmeyip dedikodu yapıyor

Türk askeri 10 Aralık Zafer Töreni için Azerbaycan'a gitti

Stüdyo karıştı! Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı, 12 kez "Haddinizi bileceksiniz" deyip canlı yayını terk etti

Bir dönem kimsenin yüzüne bakmadığı cennet hurması, şimdilerde altınla yarışıyor

Son Dakika! Vatandaşa ve esnafa kolaylık sağlayan kredi takip süresi uygulaması 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı

Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tehdit etti: Ya yola geleceksin, ya da getirileceksin

Gülşah Saraçoğlu, eski sevgilisi Gökhan Göz'ün canlı yayınına girip küfürler savurdu