Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,15 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,01 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Yatırım Fonları 0,15 300 241 59 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları -0,10 72 47 25 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,11 18 11 7 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 0,33 68 56 12 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,14 70 59 11 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,36 34 30 4 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 1,01 13 13 0 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,04 25 25 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Bakan, 50 milyon doz sipariş verdiğimiz Çin aşısıyla ilgili dikkat çeken detayı paylaştı: Beğenmezsek beş kuruş bile ödemeyeceğiz

Organ yetmezliğiyle boğuşan Hakan Taşıyan ameliyata girmeden önce sevenlerinden dua istedi

Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu: Asgari ücretten vergi alınmazsa 2 bin 900 liranın üzerine çıkar

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak, avcıların hedefi oldu

Irkçı hakem Coltescu'dan maçtan sonra ilk açıklama: Herkes ırkçı olmadığımı bilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile yabancı değilim, rahatsızlığımda evime kadar gelmiş birisidir

Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler

Webo'ya destek veren Gülben Ergen, yıllar önceki gafı yüzünden tepki çekti