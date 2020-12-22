BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,22 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,74 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) -0,22 262 44 216 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -0,31 55 4 51 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -0,57 2 0 2 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -1,92 29 0 29 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar -0,58 116 8 106 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları -0,33 28 3 25 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 0,74 16 13 3 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,04 16 16 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü

Bir kızını doğumda, bir kızını kazada kaybeden Ukraynalı anne 3. kez evlat acısı yaşamış

Cinsel içerikli film stüdyosuna baskın! 15 kadını günde 16 saat çalıştırmışlar

Eline aldığı pompalıyla çocukların üstüne ateş açan madde bağımlısı genç mahalleliyi çileden çıkardı

BionTech-Pfizer aşısı olan sağlık çalışanları yan etkileri sıraladı: Koluma yumruk yemiş gibi oldum

Basılan kıraathanenin sahibinin sözleri şok etti: Abimi koronadan kaybettim, ama virüsün varlığına inanmıyorum

Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm

Türk-İş'ten TÜİK'in asgari ücret önerisine tepki: Rakamlar ülke gerçeğini yansıtmıyor