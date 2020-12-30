Yatırım fonu istatistikleri - Son Dakika

Yatırım fonu istatistikleri

30.12.2020 13:45
Yatırım fonu istatistikleri, System.String[]

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,55 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,55 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-0,05303199103
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,08714228
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,151899
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,55685612
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,03714724
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,21351817
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-1,1813013
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0427270
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Borçlanma Araçları Fonları, Hisse Senedi Fonları, Yatırım Fonları, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırım fonu istatistikleri - Son Dakika Ekonomi


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