Yatırım fonu istatistikleri - Son Dakika

Yatırım fonu istatistikleri

11.01.2021 14:01
Yatırım fonu istatistikleri, System.String[]

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,44 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,65 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,44 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,65 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,4430329210
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,3371701
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,7018153
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları1,6568680
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,6971710
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,3035332
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,881384
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,1327270
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırım fonu istatistikleri - Son Dakika Ekonomi


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