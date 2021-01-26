Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,01 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,12 ile "Katılım Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Yatırım Fonları 0,01 309 176 133 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,00 71 55 16 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları -0,01 19 6 13 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -0,11 71 21 50 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,09 72 37 35 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,12 36 27 9 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları -0,05 13 3 10 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,04 27 27 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk etapta 50 milyon doz aşı ülkemize gelecek

Yıldız Tilbe'nin son görüntüsü sevenlerini üzdü: Seni böyle görmeyelim

İstanbul'da kar yağışı yarın öğleden sonra etkili olacak! İşte beyaz örtü yapacağı ilçeler

İkinci el araç satışları salgınla son 5 yılın zirvesine çıktı

Son Dakika! Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a füzeli saldırı girişimi hava savunma sistemleri sayesinde engellendi

Annesini ve ağabeyini koli bandıyla boğarak öldüren zanlının ilk sözleri: Klozette uyuşturucu maddeleri gördüm

Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size?

Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu