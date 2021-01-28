BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,79 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,04 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) -0,79 262 45 217 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -0,19 54 24 30 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -0,96 2 0 2 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -3,70 29 0 29 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar -0,90 117 4 113 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları -1,35 28 1 27 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,62 16 0 16 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,04 16 16 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanına 9 eksikle gidiyor

Fenerbahçeli Nabil Dirar, eski takımı Club Brugge ile anlaştı

Gazetecinin Erdoğan'ın sözünü hatırlatarak sorduğu soru Merkez Bankası Başkanı'nı kızdırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bindiği otobüsün önüne geçen vatandaşlar, Sıddık Erikli isimli kişiyi şikayet etti

Kardeşlerin üzerine kurşun yağdıran husumetli, sokağı kan gölüne çevirdi: 1 ölü, 2 yaralı

TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi

KKTC'de yakalanan FETÖ'nün firari mahrem imamı Ahmet Yiğit, Türkiye'ye getirildi

Pamela Anderson, beşinci evliliğini inşaat ustası sevgilisi ile yaptı