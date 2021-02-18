Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,04 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,30 ile "Fon Sepeti Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Yatırım Fonları 0,04 314 171 143 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,21 70 59 11 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,30 22 15 7 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -0,05 71 19 52 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon -0,04 73 27 46 Yatırım Fonları - Katılım Fonları -0,10 37 23 14 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları -0,65 13 0 13 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,04 28 28 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisi, IMDb'deki puanıyla adeta çakıldı

5 sene önce Çaykur Rizespor'la FIFA'lık olan Mehdi Taremi, Porto formasıyla Juventus'u yıktı

Son Dakika! Merkez Bankası yüzde 17 olan faiz oranını sabit tuttu

4 yaşındaki oğullarıyla birlikte evlerinde katledilen Tokkal ailesi son yolculuğuna uğurlandı

Genç kadının itirafı yıllar sonra ortaya çıktı: Kibariye'nin eşinden çocuk aldırdım

Barışmak istediği eşini dönercide 38 yerinden bıçaklayan kocayı çatal-bıçaklarla durdurmaya çalıştılar

İstanbul'da görülen kar yağışları sonrasında baraj doluluk oranı yüzde 48,67'ye yükseldi

Dünya "Rüzgar esti, hamile kaldım" diyen kadını konuşuyor! Polis iddiayla ilgili soruşturma başlattı