BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,30 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,04 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) -0,30 265 74 188 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -0,34 54 28 26 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -0,25 5 0 5 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -0,46 29 2 27 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar -0,20 117 27 87 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları -0,37 28 1 27 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,54 16 0 16 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,04 16 16 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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