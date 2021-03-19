BES fonu istatistikleri - Son Dakika

BES fonu istatistikleri

19.03.2021 14:29
BES fonu istatistikleri, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,31 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,04 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,31 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,04 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,3126568196
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,19542925
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,31505
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,4929128
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,101172096
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,2228226
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,9116016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0416160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BES fonu istatistikleri - Son Dakika Ekonomi


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