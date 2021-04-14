Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün değişim göstermezken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,10 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Yatırım Fonları 0,00 327 200 126 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları -0,04 72 58 14 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,05 26 14 12 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 0,10 73 40 33 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon -0,11 75 34 40 Yatırım Fonları - Katılım Fonları -0,12 37 20 17 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları -0,09 13 3 10 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,04 31 31 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in sözleşmesi çalındı

Görünce korkudan ne yapacaklarını bilemediler! Marketten aldıkları marul poşetinden canlı yılan çıktı

Engelli genci döven İşitme Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı Faruk Demir görevden alındı

Arı kovanlarının önüne halı serdi! Nedenini öğrenenler şaştı kaldı

İngiliz basınından Mesut yorumu: "Arsenal'dan gitti ama dürüst olalım Fenerbahçe kabus oldu"

Hastaneyi birbirine katan kadın savunmasıyla pes dedirtti: Sağlığımız için dövüştük

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu, kısmi kapanmaya bugün geçiliyor! İşte madde madde yeni yasak ve tedbirler

Elindeki paraları gösterip videosunu paylaştı: Hepsini vatandaşlara dağıtacağız