Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,10 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,05 ile "Para Piyasası Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Yatırım Fonları -0,10 339 153 185 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,01 72 59 13 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları -0,32 30 5 25 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -0,02 74 9 65 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon -0,15 80 27 52 Yatırım Fonları - Katılım Fonları -0,17 38 21 17 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları -0,91 13 0 13 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,05 32 32 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Maganda, haciz için gelen avukatı yere yatırarak kafasına silah dayadı

Galatasaray'a, Rusya'dan 4 önemli kulüp Marcao'nun fiyatını sordu

Koronavirüsle mücadele sürüyor! Bu hızla ilerlersek eylülde tüm nüfus aşılanmış olacak

NATO Zirvesi sonrasında tüm gözler Afganistan'a döndü! İşte Hamid Karzai Havalimanı'nın önemi

Kola sponsorluğuna meydan okumuştu! Ronaldo'nun kazancı 3 büyüklerden fazla

Mustafa Cengiz yine ortalığı karıştıracak: Beşiktaş'ı şikeyle suçlamıyorum ama belge var

Balıkesir'de cezaevinden izinli çıkıp, anne babasını öldürdü

1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü