Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,31 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,80 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Yatırım Fonları 0,31 338 307 31 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,23 71 67 4 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,68 30 30 0 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 0,80 74 61 13 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,23 80 66 14 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,18 38 38 0 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 0,79 13 13 0 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,05 32 32 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Müsilaj, Darıca'yı kapladı! Yetkililer denize girmeyi yasakladı

Gürcistan'da koronavirüs önlemleri gevşetildi! Açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı

Trafikte yeni dönem! Mayıs 2022 itibarıyla araçlara karakutu zorunluluğu geliyor

Ekonomist Özgür Demirtaş, kendi coin'ini çıkarmaya hazırlanan Emrah'a tepki gösterdi

Bitcoin'de Çin depremi! Ocaktan bu yana ilk defa 30 bin doların altına geriledi

Ünlü oyuncu Seda Bakan imaj yeniliğine gitti: Bir süre sarışınım a dostlar!

Bahçede 2 lira olan kiraz tezgaha gelince 15 lira! Duruma tepki gösteren çiftçi ağaçlarını kesiyor

Turizmciler 9 günlük tatilin 11 güne uzatılmasını talep ediyor! Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı?