Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,13 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,05 ile "Para Piyasası Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Yatırım Fonları -0,13 340 318 21 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları -0,02 71 70 1 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları -0,22 30 25 5 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -0,65 76 70 6 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon -0,25 80 70 9 Yatırım Fonları - Katılım Fonları -0,10 38 38 0 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları -0,34 13 13 0 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,05 32 32 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Kan donduran cinayet! 17 yaşındaki koca, 16 yaşındaki karısını katletti

Beşiktaş, mutlu sona çok yakın! Alex Teixeira'yla 2 yıllık prensip anlaşmasına varıldı

"Pucca" lakaplı fenomen ve yazar Pınar Karagöz tekrar gözaltına alındı

Çifte cinayette gizem çözülüyor! Büyükşen davasında gözaltı sayısı 25'e yükseldi

Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım

Gedson Fernandes ve Kurzawa yavaş yavaş Galatasaray'a! Burak Elmas transferde son durumu paylaştı

Son Dakika! HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, 4 ay sonra tekrar milletvekili oldu

Erdoğan'dan Rize'deki sel felaketiyle ilgili acı sözler: Ağaçlar sökülüp çaylık yapıldı