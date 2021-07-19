Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,27 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,14 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Yatırım Fonları -0,27 340 177 162 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları -0,06 71 55 16 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları -0,95 30 1 29 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -0,95 76 31 45 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon -0,32 80 33 46 Yatırım Fonları - Katılım Fonları -0,02 38 25 13 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları -1,25 13 0 13 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,14 32 32 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Arda Turan Galatasaray taraftarını mest etti! Antrenmanda attığı frikik golü büyük beğeni topladı

Avrupa'yı vuran sel felaketinde ölenlerin sayısı 196'ya ulaştı! İhmal iddiası Almanya ve Belçika'da tartışmalara yol açtı

Vitor Pereira'nın Pep Guardiola'ya taktik verdiği ortaya çıktı! Guardiola, Pereira'ya seslendi: Vitor iyi izle senin taktiği uyguluyorum

Galatasaray, Xherdan Shaqiri transferi için düğmeye bastı!

Saadet Partisi'nde işler karışacak! Oğuzhan Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında görüntülendi

Kurban satıcısı kurnazlığıyla koyununu elden çıkardı! Üzerine "Balotelli" yazdığı koyunu 2 bin 400 liraya sattı

Taliban'ın "Türkiye'yi istemiyoruz" açıklamasına Erdoğan'dan yanıt: Kardeşlerinin topraklarını işgal etmeyi bırakmaları lazım

Züccaciye'de dehşet anları! Deprem olduğunu zannetti, karşısına 1,5 metrelik yılan çıktı