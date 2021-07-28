Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,08 değer kaybederken türlerine göre bakıldığında en çok kazandıranlar yüzde 0,05 ile "Para Piyasası Fonları" ile "Karma ve Değişken Fon" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Yatırım Fonları -0,08 341 240 100 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,02 71 52 19 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları -0,34 30 6 24 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -0,18 76 67 9 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,05 80 56 24 Yatırım Fonları - Katılım Fonları -0,02 38 26 11 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları -0,89 13 0 13 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,05 33 33 0 ??????? ??????? ???????(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Nefes almak zorlaşacak! İstanbul'da 31 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında hissedilen sıcaklık 50 derece olacak

Manavgat alevlere teslim! Vatandaşlar su şişeleriyle müdahale ediyor

Erdoğan'ın çağrısına kulak veren genç, "Ürün vermez" denilen tarlaya mısır ekti! Şimdi 200 bin lira kazanç elde etmeyi amaçlıyor

Son Dakika: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını çıktı! 3 mahalle boşaltıldı

TFF Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan Ali Koç sert konuştu: Ahlaksızlar!

Ece Üner'in yerine geldi! Show Ana Haber'den artık Dilara Gönder sorumlu

Yağmur'un katili cinayet anlarını anlatırken kan dondurdu: Eve çağırıp darp ettim, bayıldıktan sonra da defalarca bıçakladım

Alex Teixeira'nın paylaşımı Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı