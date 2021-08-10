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Yatırım fonu istatistikleri - Son Dakika

Yatırım fonu istatistikleri

10.08.2021 14:42
Yatırım fonu istatistikleri, System.String[]

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,01 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,45 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,01 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,45 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,01345234110
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,19716011
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,13311714
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,45783147
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,16806614
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,10382711
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-1,7913013
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0534330
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Borçlanma Araçları Fonları, Hisse Senedi Fonları, Yatırım Fonları, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırım fonu istatistikleri - Son Dakika Ekonomi


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