Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,11 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,05 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Yatırım Fonları -0,11 345 223 122 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları -0,07 71 56 15 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları -0,35 31 5 26 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -0,34 78 62 16 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon -0,21 80 40 40 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,02 38 26 12 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları -0,32 13 0 13 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,05 34 34 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

3 metrelik yılan müşterileri korkuttu! Süpermarket tahliye edildi

28 Şubat davasında yeni gelişme! Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi için tutuklama kararı

Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti!: Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler

ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu

PKK/YPG'li teröristler Suriye'nin başkenti Afrin'e füzeli saldırı düzenledi: 3 ölü, 4 yaralı

Pereira'nın basın toplantısındaki performansı taraftarı memnun etti: Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Chelsea nasıl oynuyor?

Bu görüntüler endişe yarattı! Taliban zulmü çocukları da kanlar içinde bıraktı

Taliban'dan hırsız olduğunu iddia ettikleri adama akıl almaz işkence: Siyah katrana bulayıp meydanda gezdirdiler