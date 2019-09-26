Yatırım için TICAD7'ye resmi davet alan Tosyalı, Japon MOL ile işbirliğine imza attı
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Japonya Yokohama'da düzenlenen Afrika Uluslararası Konferansı'na (TICAD7) katılan Tosyalı, globalin önde gelen deniz taşımacılığı şirketlerinden Japon MOL ile stratejik bir işbirliğine imza attı.
Japonya Yokohama'da düzenlenen Afrika Uluslararası Konferansı'na (TICAD7) katılan Tosyalı, globalin önde gelen deniz taşımacılığı şirketlerinden Japon MOL ile stratejik bir işbirliğine imza attı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:35
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