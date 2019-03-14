Yatırım iklimine üst düzey sahiplenme
53 dakika önce
Yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik gerekli kararları almakla görevli Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulunun çalışma esasları belirlendi.
Yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik gerekli kararları almakla görevli Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulunun çalışma esasları belirlendi. Kurul, yeni dönemde Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında toplanacak, sekreterya görevinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da bulunacak.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:20
3 Milyar Liralık Yatırımla 8 Bin Ek İstihdam Sağlanacak
ABD Başkanı Trump'tan Boeing 737 MAX Kararı: Kullanmayacağım
Dünyaca Ünlü Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch: Türkiye'nin Potansiyel Büyümesi Geriledi
Ronaldo Attı, Juventus Hisseleri Uçuşa Geçti