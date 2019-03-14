Son Dakika Haberleri: Yatırım iklimine üst düzey sahiplenme

Yatırım iklimine üst düzey sahiplenme

53 dakika önce

Yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik gerekli kararları almakla görevli Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulunun çalışma esasları belirlendi.

Yatırım iklimine üst düzey sahiplenme, System.String[]
Yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik gerekli kararları almakla görevli Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulunun çalışma esasları belirlendi. Kurul, yeni dönemde Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında toplanacak, sekreterya görevinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da bulunacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:20 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3 Milyar Liralık Yatırımla 8 Bin Ek İstihdam Sağlanacak ABD Başkanı Trump'tan Boeing 737 MAX Kararı: Kullanmayacağım

Dünyaca Ünlü Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch: Türkiye'nin Potansiyel Büyümesi Geriledi Ronaldo Attı, Juventus Hisseleri Uçuşa Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 12:13:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yatırım iklimine üst düzey sahiplenme
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]