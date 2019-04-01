Son Dakika Haberleri: Yatırım, İstihdam ve İhracat İçin Çalışmalıyız"

Yatırım, İstihdam ve İhracat İçin Çalışmalıyız"

4 dakika önce

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Yatırım, İstihdam ve İhracat İçin Çalışmalıyız
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarını değerlendirdi.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Gülsoy, seçim sonuçlarının Türkiye için hayırlara vesile olmasını diledi.

Seçimlerin geride kaldığını belirten Gülsoy, şunları kaydetti:

"Ülkemizin önünde yeni bir dönem var. Şimdi siyasi görüşümüz ne olursa olsun, hep beraber ülkemizin, milletimizin geleceği için durmadan, dinlenmeden çalışmalıyız. Seçimler artık geride kaldı. 4,5 yıllık seçimsiz bir döneme giriyoruz. Bundan sonra Türkiye'nin ilk gündem maddesi ekonomi olmalı. Bu dönemi, kesintisiz bir icraat dönemine çevirmeliyiz. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ın da ifade ettiği gibi ekonomide reformların hayata geçirileceği bir dönem var. Bu dönemi en iyi şekilde değerlendirmeli, daha fazla yatırım, istihdam ve ihracat için çalışmalıyız."

Gülsoy ayrıca KTO'nun üzerine düşen her türlü görevi yerine getireceğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:35 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yıldırım, Dün Akşam Yaptığı "İstanbul'u Kazandık" Çıkışına Açıklık Getirdi Kusurlu Mal Satan Tazminat Ödeyecek Muharrem İnce'den Yerel Seçim Sonuçlarıyla İlgili İlk Değerlendirme Geldi Son Dakika! AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım: İmamoğlu 25 Bin Oy Önde
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 14:39:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yatırım, İstihdam ve İhracat İçin Çalışmalıyız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]