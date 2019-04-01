Yatırım, İstihdam ve İhracat İçin Çalışmalıyız"

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarını değerlendirdi.



KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Gülsoy, seçim sonuçlarının Türkiye için hayırlara vesile olmasını diledi.



Seçimlerin geride kaldığını belirten Gülsoy, şunları kaydetti:



"Ülkemizin önünde yeni bir dönem var. Şimdi siyasi görüşümüz ne olursa olsun, hep beraber ülkemizin, milletimizin geleceği için durmadan, dinlenmeden çalışmalıyız. Seçimler artık geride kaldı. 4,5 yıllık seçimsiz bir döneme giriyoruz. Bundan sonra Türkiye'nin ilk gündem maddesi ekonomi olmalı. Bu dönemi, kesintisiz bir icraat dönemine çevirmeliyiz. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ın da ifade ettiği gibi ekonomide reformların hayata geçirileceği bir dönem var. Bu dönemi en iyi şekilde değerlendirmeli, daha fazla yatırım, istihdam ve ihracat için çalışmalıyız."



Gülsoy ayrıca KTO'nun üzerine düşen her türlü görevi yerine getireceğini bildirdi.

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