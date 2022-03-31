AFYONKARAHİSAR - Yatırım Kongresi Afyonkarahisar iş dünyası ile yabancı iş insanlarını bir araya getirdi - Son Dakika

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Afyonkarahisar'daki Yatırım Kongresi'nde katılan yabancı iş insanları, ikili görüşmelerin yanı sıra şehrin tarihi ve turistik mekanlarını gezerek gastronomi lezzetlerini tatma imkanı buldu.

Kentte 28-29 Mart'ta düzenlenen Yatırım Kongresi'ne 27 ülkeden 120 iş insanı katıldı.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, AA muhabirine, Afyonkarahisar'ın yatırım konusunda son zamanlarda çok ciddi bir yükseliş içerisinde olduğunu belirtti.

Yeni turizm, sanayi yatımlarını anlatmaya devam edeceklerini aktaran Çiçek, "Özellikle Afyonkarahisar'a gelen iş insanlarıyla faaliyet gösterdikleri sektörlerle ilgili çok ciddi görüşmeler gerçekleştirdik. Şu an itibarıyla çok olumlu bir tablo söz konusu. Özellikle buradaki turizm yatırımlarının kalitesi, şehrin geldiği nokta, sanayi imkanları yatırımcıları cezbediyor." diye konuştu.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu da Yatırım Kongresi'nde bütün kurumların stant açtığını kaydetti.

Gelen yatırımcılarla birebir ilgilendiklerini anlatan Eroğlu, "Yatırım kongresi Türkiye'de ilk defa yapıldı. Buradaki her standın başında bir yetkili vardı. Yatırımcılara bilgi sunuldu. Afyonkarahisar yatırım için bir cazibe merkezi haline geldi." dedi.

"Türk hükümeti bütün iş insanlarına, yatırımcılara destek veriyor"

Kongre Koordinatörü Hamza Yusufoğlu, kongre öncesi birkaç ülkeye gittiğini, iş insanlarıyla görüşmeler yaptığını belirtti.

Gittiği ülkelerdeki görüştüğü iş insanlarının Türkiye'ye güvenli bir liman olarak baktığına dikkati çeken Yusufoğlu, "Gelecekte Türkiye'de bir iş yapabilecekleri söylediler. Türk hükümeti bütün iş insanlarına, yatırımcılara destek oluyor. Biz de bu güzel şehri seçtik, burayı herkes çok beğendi. Tarihsel bir yer. Kaymak, sucuk, lokum ve termalin şehri." ifadelerini kullandı.

Iraklı iş insanı Ragd Hamza da Türk hükümetinin Iraklı yatırımcıya birçok kolaylık sağladığını kaydetti.

Türkiye'deki OSB'lerin çok gelişmekte olduğuna değinen Hamza, "Türkiye'deki OSB'leri çok beğeniyoruz. Türkiye ile çalışmaya hazırız. Kenti de çok beğendik. Bütün alanlarda sizlerle çalışabiliriz." dedi.