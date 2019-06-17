Yatırım kuruluşlarının gelirleri yüzde 17 arttı
6 dakika önce
2019'un ilk çeyreğinde yatırım kuruluşlarının gelirleri önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17, portföy yönetim şirketlerinin gelirleri de yüzde 8 yükseldi.
2019'un ilk çeyreğinde yatırım kuruluşlarının gelirleri önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17, portföy yönetim şirketlerinin gelirleri de yüzde 8 yükseldi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:58
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