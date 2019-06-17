Son Dakika Haberleri: Yatırım kuruluşlarının gelirleri yüzde 17 arttı
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Yatırım kuruluşlarının gelirleri yüzde 17 arttı

6 dakika önce

2019'un ilk çeyreğinde yatırım kuruluşlarının gelirleri önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17, portföy yönetim şirketlerinin gelirleri de yüzde 8 yükseldi.

Yatırım kuruluşlarının gelirleri yüzde 17 arttı, System.String[]
2019'un ilk çeyreğinde yatırım kuruluşlarının gelirleri önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17, portföy yönetim şirketlerinin gelirleri de yüzde 8 yükseldi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:58 
Ekonomi
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