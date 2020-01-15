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“Yatırım maliyeti Ar-Ge kaynaklarını tüketiyor”
29 dakika önce
Makine imalat sanayinde yüksek yatırım yeri maliyetinin Ar-Ge'ye ayrılacak kaynakları tükettiğine dikkat çeken MAKFED Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, bu konuda hızla çözüm üretilmesinin önemli olduğunu söyledi.
Makine imalat sanayinde yüksek yatırım yeri maliyetinin Ar-Ge'ye ayrılacak kaynakları tükettiğine dikkat çeken MAKFED Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, bu konuda hızla çözüm üretilmesinin önemli olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 08:25
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