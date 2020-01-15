“Yatırım maliyeti Ar-Ge kaynaklarını tüketiyor” - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi “Yatırım maliyeti Ar-Ge kaynaklarını tüketiyor” - Son Dakika Ekonomi

“Yatırım maliyeti Ar-Ge kaynaklarını tüketiyor”

29 dakika önce

Makine imalat sanayinde yüksek yatırım yeri maliyetinin Ar-Ge'ye ayrılacak kaynakları tükettiğine dikkat çeken MAKFED Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, bu konuda hızla çözüm üretilmesinin önemli olduğunu söyledi.

“Yatırım maliyeti Ar-Ge kaynaklarını tüketiyor”, System.String[]

Makine imalat sanayinde yüksek yatırım yeri maliyetinin Ar-Ge'ye ayrılacak kaynakları tükettiğine dikkat çeken MAKFED Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, bu konuda hızla çözüm üretilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 08:25 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Emin Taha 3. kez DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı seçildi
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan İBB'nin kredi iddiasına yanıt: Bakanlığımıza sunulmuş bir kredi yok ABD'den dikkat çeken S-400 açıklaması: Türkiye baskıya boyun eğmedi Türkiye'nin yerli ve milli ilk motoru yarın teslim ediliyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 08:55:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: “Yatırım maliyeti Ar-Ge kaynaklarını tüketiyor” - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]