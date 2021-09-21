YATIRIM NEDİR ? NASIL YATIRIM YAPABİLİRİZ? - Son Dakika

Finanspiyasam.com ile Yatırım yaparak geleceğinizi şekillendirmek için harcayacağınız çok daha fazla para kazanabilirsiniz.

1- NEDEN YATIRIM YAPMALISINIZ ?

Yatırım Bir opsiyon değil, Bir amaçtır. Yatırım aynı zamanda finanspiyasam.com ile geleceğinize atılan bir adımdır.

Diyelim ki kenara koyduğunuz veya borsada hisse senetlerine yatırmak istediğiniz 10.000₺paranız var. Eğer bu paranız her Ay%10 büyürse, bu 10.000₺başlangıç tutarı 1 yılda 120.000 ₺ olur.

İşte bu miktar hayallerini gerçekleştirmeniz için size fırsatlar sunacaktır.

Dünyanın en büyük borsa yatırımcısı ' 'Warren Buffett'' yatırımın mantığını şöyle açıklar ;

'' Gelecekte daha çok para kazanmak için şimdi bir miktar yatırım yapmak.''

2- PARA İLE PARA KAZANMAK

"Paradan para kazanmak", adından da anlaşıldığı gibi herhangi bir varlık üzerinden elde edilen gelirin tekrardan yatırım amaçlı kullanılması ve bunun sonucunda daha da fazla kazanç sağlanmasıdır.

Bu stratejinin düzgün bir şekilde işlemesi için elde ettiğiniz kazançları hemen kendiniz için harcamak yerine tekrar yatırımla değerlendirmeli ve sabırlı olup işi zamana bırakmalısınız.

Şayet bu taktiği uygularsanız yatırımlarınızdan hiç beklemediğiniz düzeyde verim alabilir ve kâr sağlayabilirsiniz.

Merak etmeyin! yatırım yaparken yalnız değilsiniz, finanspiyasam.com uzmanı kadrosu ile yanınızda.

3-APPLE HİSSESİNE ORTAK OLMAK 190

Günümüzün teknoloji devi Apple'a 31 Aralık 1980'de yapılan 10.000 dolarlık bir yatırım 2017 şubat sonu itibarıyla tam 2.709.248 dolar değerine ulaşmıştır.

Yani bu hesaba göre 31 Aralık 1980'de 10.000 dolarını Apple'a yatıran ve parasına dokunmayan bir kişi yılda %16,75 oranında kazanç elde etmiş oluyor.

Hemen önemli bir detay verelim: Apple, 2012'de hissedarlarına temettü ödemeye başladı.

Bu durumda 31 Aralık 1980'de 10.000 dolar yatıran kişi Apple'ın 2012'den itibaren verdiği temettü ödemelerini tekrar yatırıp değerlendirmese bile şubat 2017'nin sonunda elinde yine 2.247.949 gibi hatırı sayılır bir rakam olacaktı.

Yani siz siz olun, paradan para kazanmaya çalışın ve gerçekten ihtiyacınız yoksa "altın yumurtlayan tavuğu" kesmeyin.

4- ALTINA YATIRIM YAPMAK

Türk insanın çok sevdiği yatırım araçlarından biridir. Uzun yıllardır insanlar birikimlerini altına yatırmayı tercih eder. Çünkü altın genelde değeri yükselen bir şeydir. Bilezik vs. gibi yanınızda taşıma imkanı da yaratır. Bu yüzden de düğünlerde altın takmak bir gelenek halini almıştır.

2008 yılında 50 TL olan çeyrek altın fiyatı, 2015 yılında 160 TL'den satıldı. 2020 Aralık ayında 760 TL'ye kadar yükseldi. Görüldüğü üzere altın son 12 yılda yatırımcısına %1500 yani 15 kat kazandırmış

DÜNYA BORSALARINDA İŞLEM YAPMAK

Borsada düzenli olarak yatırım yapan ve başarıyı yakalayan yüzbinlerce yatırımcı vardır.

Bu insanlar, sayısız borsa döngüleri üzerinde milyonlarca yatırımcının deneyimlerinden yola çıkılarak

bazı temel ve basit ilkeleri benimsiyorlar. Herhangi bir işte zeka önemli bir etkenken, yaptığınız yatırımların başarılı olması için de süper zeki olmanıza gerek yoktur.

Herkesin borsada yatırım yapabilecek bir seviyede olduğunu şu sözlerle açıklayabiliriz:

'' Eğer beşinci sınıf matematiğini yapabiliyorsanız borsada da kolaylıkla yatırım yapabilirsiniz. ''

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