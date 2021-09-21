Üye Girişi
YATIRIM NEDİR ? NASIL YATIRIM YAPABİLİRİZ? - Son Dakika

YATIRIM NEDİR ? NASIL YATIRIM YAPABİLİRİZ?

21.09.2021 09:37
İlandır
YATIRIM NEDİR ? NASIL YATIRIM YAPABİLİRİZ?, System.String[]

Basitçe söylemek gerekirse; yatırım yapmayı para kazanmak için istersiniz. Görece zahmetsiz bir uğraştır ve getirisi iyidir.

Finanspiyasam.com ile Yatırım yaparak geleceğinizi şekillendirmek için harcayacağınız çok daha fazla para kazanabilirsiniz.

1- NEDEN YATIRIM YAPMALISINIZ ?

Yatırım Bir opsiyon değil, Bir amaçtır. Yatırım aynı zamanda finanspiyasam.com ile geleceğinize atılan bir adımdır.

Diyelim ki kenara koyduğunuz veya borsada hisse senetlerine yatırmak istediğiniz 10.000₺paranız var. Eğer bu paranız her Ay%10 büyürse, bu 10.000₺başlangıç tutarı 1 yılda 120.000 ₺ olur.

İşte bu miktar hayallerini gerçekleştirmeniz için size fırsatlar sunacaktır.

Dünyanın en büyük borsa yatırımcısı ' 'Warren Buffett'' yatırımın mantığını şöyle açıklar ;

'' Gelecekte daha çok para kazanmak için şimdi bir miktar yatırım yapmak.''

2- PARA İLE PARA KAZANMAK

"Paradan para kazanmak", adından da anlaşıldığı gibi herhangi bir varlık üzerinden elde edilen gelirin tekrardan yatırım amaçlı kullanılması ve bunun sonucunda daha da fazla kazanç sağlanmasıdır.

Bu stratejinin düzgün bir şekilde işlemesi için elde ettiğiniz kazançları hemen kendiniz için harcamak yerine tekrar yatırımla değerlendirmeli ve sabırlı olup işi zamana bırakmalısınız.

Şayet bu taktiği uygularsanız yatırımlarınızdan hiç beklemediğiniz düzeyde verim alabilir ve kâr sağlayabilirsiniz.

Merak etmeyin! yatırım yaparken yalnız değilsiniz, finanspiyasam.com uzmanı kadrosu ile yanınızda.

3-APPLE HİSSESİNE ORTAK OLMAK 190

Günümüzün teknoloji devi Apple'a 31 Aralık 1980'de yapılan 10.000 dolarlık bir yatırım 2017 şubat sonu itibarıyla tam 2.709.248 dolar değerine ulaşmıştır.

Yani bu hesaba göre 31 Aralık 1980'de 10.000 dolarını Apple'a yatıran ve parasına dokunmayan bir kişi yılda %16,75 oranında kazanç elde etmiş oluyor.

Hemen önemli bir detay verelim: Apple, 2012'de hissedarlarına temettü ödemeye başladı.

Bu durumda 31 Aralık 1980'de 10.000 dolar yatıran kişi Apple'ın 2012'den itibaren verdiği temettü ödemelerini tekrar yatırıp değerlendirmese bile şubat 2017'nin sonunda elinde yine 2.247.949 gibi hatırı sayılır bir rakam olacaktı.

Yani siz siz olun, paradan para kazanmaya çalışın ve gerçekten ihtiyacınız yoksa "altın yumurtlayan tavuğu" kesmeyin.

4- ALTINA YATIRIM YAPMAK

Türk insanın çok sevdiği yatırım araçlarından biridir. Uzun yıllardır insanlar birikimlerini altına yatırmayı tercih eder. Çünkü altın genelde değeri yükselen bir şeydir. Bilezik vs. gibi yanınızda taşıma imkanı da yaratır. Bu yüzden de düğünlerde altın takmak bir gelenek halini almıştır.

2008 yılında 50 TL olan çeyrek altın fiyatı, 2015 yılında 160 TL'den satıldı. 2020 Aralık ayında 760 TL'ye kadar yükseldi. Görüldüğü üzere altın son 12 yılda yatırımcısına %1500 yani 15 kat kazandırmış

DÜNYA BORSALARINDA İŞLEM YAPMAK

Borsada düzenli olarak yatırım yapan ve başarıyı yakalayan yüzbinlerce yatırımcı vardır.

Bu insanlar, sayısız borsa döngüleri üzerinde milyonlarca yatırımcının deneyimlerinden yola çıkılarak

bazı temel ve basit ilkeleri benimsiyorlar. Herhangi bir işte zeka önemli bir etkenken, yaptığınız yatırımların başarılı olması için de süper zeki olmanıza gerek yoktur.

Herkesin borsada yatırım yapabilecek bir seviyede olduğunu şu sözlerle açıklayabiliriz:

'' Eğer beşinci sınıf matematiğini yapabiliyorsanız borsada da kolaylıkla yatırım yapabilirsiniz. ''

http://finanspiyasam.com/

Yatırımcı, Yatırım, Aralık, Apple, Advertorial Sondakika, Son Dakika

Son Dakika Advertorial Sondakika YATIRIM NEDİR ? NASIL YATIRIM YAPABİLİRİZ? - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika magazin haberleri! Magazin gündemindeki son gelişmeler I21.09.2021I 09:52 Son dakika magazin haberleri! Magazin gündemindeki son gelişmeler I21.09.2021I Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı 09:22 Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı Kılıçdaroğlu'nun tartışma yaratan HDP sözlerine, İYİ Parti'den tam destek: Meşrudur 09:08 Kılıçdaroğlu'nun tartışma yaratan HDP sözlerine, İYİ Parti'den tam destek: Meşrudur
Su kuyusundan su alma sebebiyle çıkan tartışmada hayatını kaybetti! Ardında bir çocuğuyla hamile eşi kaldı 08:34 Su kuyusundan su alma sebebiyle çıkan tartışmada hayatını kaybetti! Ardında bir çocuğuyla hamile eşi kaldı Validebağ Korusu'na iş makineleri girdi, gönüllülerle görevliler arasında arbede yaşandı 08:21 Validebağ Korusu'na iş makineleri girdi, gönüllülerle görevliler arasında arbede yaşandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD iş dünyasına seslendi: Biden ile tam bir mutabakat içindeyiz 04:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD iş dünyasına seslendi: Biden ile tam bir mutabakat içindeyiz
Yeni doğum yapan Ayşecan Tatari 22:46 Yeni doğum yapan Ayşecan Tatari "Bakımsızsın" yorumlarına isyan etti: Yapmayın bunu Deniz Akkaya'nın Selin Ciğerci hakkındaki hırsızlık iddiası ağızları açık bıraktı 21:22 Deniz Akkaya'nın Selin Ciğerci hakkındaki hırsızlık iddiası ağızları açık bıraktı

Son Dakika Haberleri
09:53 Yurt genelinde soğuk hava etkisinde olacak! Doğu Karadeniz'de kar yağışı görülecek
09:52 Son dakika magazin haberleri! Magazin gündemindeki son gelişmeler I21.09.2021I
09:31 Son Dakika! Sudan'da bir grup askerin gerçekleştirdiği darbe girişimi başarısız oldu
09:21 Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı
09:17 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tartışma yaratan HDP sözlerine, İYİ Parti'den destek geldi: Meşrudur
09:08 İdlib'de artan saldırılar sonrası Türkiye'ye yönelik yeni bir göç dalgası ihtimali endişe yarattı
08:54 Damat, eğlence öncesi arkadaşlarının yumurtalı saldırısına uğradı: Tam 3 kere yıkanmak zorunda kaldım
08:51 AK Parti ile MHP, seçim çevresi en fazla 12 milletvekilinden oluştuğu yeni bir sistem konusunda da anlaşmaya vardı.
08:25 Camdaki Kız "Hayri" yeni bölüm fragmanında görüldü
08:22 Arnavutköy Deva Partisi İlçe Başkanlığına silahlı saldırı düzenlendi
Yurt genelinde soğuk hava etkisinde olacak! Doğu Karadeniz'de kar yağışı görülecek Yurt genelinde soğuk hava etkisinde olacak! Doğu Karadeniz'de kar yağışı görülecek         
09:54
Son Dakika! Sudan'da bir grup askerin gerçekleştirdiği darbe girişimi başarısız oldu Son Dakika! Sudan'da bir grup askerin gerçekleştirdiği darbe girişimi başarısız oldu         
09:32
İdlib'de artan saldırılar sonrası Türkiye'ye yönelik yeni bir göç dalgası ihtimali endişe yarattı İdlib'de artan saldırılar sonrası Türkiye'ye yönelik yeni bir göç dalgası ihtimali endişe yarattı         
09:09
Babasının silahla yaraladığı kişiyi, 42 gün sonra bıçakladı Babasının silahla yaraladığı kişiyi, 42 gün sonra bıçakladı         
08:37
Camdaki Kız Camdaki Kız "Hayri" yeni bölüm fragmanında görüldü         
08:25
Bakan Muş'tan sıfır otomobillerde Bakan Muş'tan sıfır otomobillerde "stokçuluk" iddialarına cevap: Fırsatçılık yapanlara asla müsaade etmeyeceğiz         
07:16
Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı         
23:53
ABD'deki Türkevi açılışında ilginç anlar! Ali Erbaş'ın duasına BM sekreteri Guterres de el açtı ABD'deki Türkevi açılışında ilginç anlar! Ali Erbaş'ın duasına BM sekreteri Guterres de el açtı         
22:25
Amirleri her şeyi kaydetti! Soygun ihbarına gitmesi gereken polisler, ekip otosunda cinsel ilişkiye girdi Amirleri her şeyi kaydetti! Soygun ihbarına gitmesi gereken polisler, ekip otosunda cinsel ilişkiye girdi         
21:04
TEKNOFEST'te gövde gösterisi! Selçuk Bayraktar TEKNOFEST'te gövde gösterisi! Selçuk Bayraktar "Dünyada bir ilk" diyerek paylaştı         
20:50
Sıfır otomobillerde Sıfır otomobillerde "stokçuluk" iddialarına hem firmadan hem de Honda'dan peş peşe yanıt         
19:29
Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler         
18:50
Zonguldak'ta Zonguldak'ta "koruyucu etkiyi azaltacak" şekilde aşı yapılan vatandaşlar yeniden aşı olacak         
18:30
5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibi durumu açıkladı: Olay basına yansıdığı gibi değil 5 kamyonu hurdaya çeviren firma sahibi durumu açıkladı: Olay basına yansıdığı gibi değil         
15:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj, salonu konuşmasıyla inletti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj, salonu konuşmasıyla inletti         
14:43
1970 model aracı için ABD'den jant istedi, arabanın ilk sahibiyle iletişim kurdu 1970 model aracı için ABD'den jant istedi, arabanın ilk sahibiyle iletişim kurdu         
14:31
Mini elbisesi ile teknede poz veren Demet Özdemir'e ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi Mini elbisesi ile teknede poz veren Demet Özdemir'e ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi         
12:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2021 10:02:44. #1.11#
SON DAKİKA: YATIRIM NEDİR ? NASIL YATIRIM YAPABİLİRİZ? - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement