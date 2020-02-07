Yatırım Ofisi Başkanlığına ilişkin Atama Kararı Resmi Gazete'de - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yatırım Ofisi Başkanlığına ilişkin Atama Kararı Resmi Gazete'de - Son Dakika

Yatırım Ofisi Başkanlığına ilişkin Atama Kararı Resmi Gazete'de

59 dakika önce

Yatırım Ofisi Başkanlığına Ahmet Burak Dağlıoğlu'nun getirilmesine ilişkin Atama Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yatırım Ofisi Başkanlığına ilişkin Atama Kararı Resmi Gazete'de, System.String[]

Yatırım Ofisi Başkanlığına Ahmet Burak Dağlıoğlu'nun getirilmesine ilişkin Atama Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.


Yatırım Ofisi Başkanlığına ilişkin Atama Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 4'üncü maddeleri gereğince Yatırım Ofisi Başkanı Salim Arda Ermut görevden alındı ve bu suretle boşalan Yatırım Ofisi Başkanlığına Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı. - ANKARA

Ahmet Burak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:40 Kaynak: İHA
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