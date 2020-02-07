Yatırım Ofisi Başkanlığına ilişkin Atama Kararı Resmi Gazete'de - Son Dakika

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Yatırım Ofisi Başkanlığına ilişkin Atama Kararı Resmi Gazete'de
59 dakika önce
Yatırım Ofisi Başkanlığına Ahmet Burak Dağlıoğlu'nun getirilmesine ilişkin Atama Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:40 Kaynak: İHA
Yatırım Ofisi Başkanlığına Ahmet Burak Dağlıoğlu'nun getirilmesine ilişkin Atama Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yatırım Ofisi Başkanlığına ilişkin Atama Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 4'üncü maddeleri gereğince Yatırım Ofisi Başkanı Salim Arda Ermut görevden alındı ve bu suretle boşalan Yatırım Ofisi Başkanlığına Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı. - ANKARA
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