Son Dakika Haberleri: Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu "iş yapma kolaylığı" için toplanacak
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Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu "iş yapma kolaylığı" için toplanacak

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplanacak Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu'nda (YOİKK) Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı (Doing Business) Endeksi çalışmaları görüşülecek.

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplanacak Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu'nda (YOİKK) Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı (Doing Business) Endeksi çalışmaları görüşülecek.

YOİKK, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 6 Aralık saat 14.30'da toplanacak.

Yatırımlarla ilgili görev ve sorumluluğu bulunan kurul üyesi bakanlar ile özel sektör temsilcisi sivil toplum kuruluşları başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıda, ilgili bakanlık ve kurumların koordinasyonunda ekim ayından bu yana üzerinde çalışılan Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi Eylem Planı ele alınacak.

Şirket tasfiyesi, vergi ödeme, inşaat izinleri ve kredi teminatı gibi alanlarda yatırımcıların işini kolaylaştıracak eylemlere ilişkin kararların alınacağı toplantıda, kanun değişikliği gerektiren eylem maddeleri de görüşülecek.

Türkiye, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde geçen yıl 60. sıradan 43. sıraya yükselerek en fazla reform yapan ülkeler arasına girmişti.


2019 yılında 10 basamak birden atlayarak endekste 33. sıraya yükselen Türkiye, G-20 ülkeleri arasında 11'inci sırada yer almıştı.

Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:20 Kaynak: AA
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