Yatırım programlarında Kırşehir'den 108 proje yer alıyor - Son Dakika
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Yatırım programlarında Kırşehir'den 108 proje yer alıyor

18.04.2022 16:57
Yatırım programlarında Kırşehir'den 108 proje yer alıyor

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, il genelinde 2022 yılında 108 projenin yatırım programlarında yer aldığını belirtti.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, il genelinde 2022 yılında 108 projenin yatırım programlarında yer aldığını belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırşehir İl Koordinasyon Kurulu 2022 Yılı 2. toplantısı, Vali Akın başkanlığında yapıldı.

Akın, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Kırşehir'de 2022 yılında yatırımcı kuruluşlarca 108 projenin uygulanmak üzere programlarda yer aldığını ifade etti.

Bu projelerin parasal değerinin 3 milyar 969 milyon 478 bin lira olduğunu vurgulayan Vali Akın, şunları kaydetti:

"Projelerin 26'sı tarımsal, 15'i eğitim, 17'si ulaştırma, 11'i sağlık, biri enerji, biri konut, 37'si ise diğer kamu hizmetleri sektöründe yer almaktadır. Programlarda yer alan projelerin zamanında tamamlanması için tüm kurumlarımızla eşgüdüm halinde çalışıyoruz. Bugünkü toplantımızda da yatırımların genel durumu hakkında fikir alışverişinde bulunacağız. Toplantının ilimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Yatırımcı kuruluş yöneticilerinin faaliyetleri hakkında bilgi verdiği toplantıda koordinasyon gerektiren hususların görüşüldü.

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İbrahim Akın, Yatırımcı, Kırşehir, Yatırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yatırım programlarında Kırşehir'den 108 proje yer alıyor - Son Dakika


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