Yatırım projelerinin önü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destekleriyle açıldı - Son Dakika

Yatırım projelerinin önü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destekleriyle açıldı

05.03.2021 11:05
Yatırım projelerinin önü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destekleriyle açıldı, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, geçen yıl ülkenin öncelikleri doğrultusunda Türkiye'nin yerli ve uluslararası yatırımcılar için daha cazip yer haline getirilmesine yönelik ikili ve çok taraflı ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi faaliyetlerini sürdürürken, bu kapsamda ülkede yapılacak...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, geçen yıl ülkenin öncelikleri doğrultusunda Türkiye'nin yerli ve uluslararası yatırımcılar için daha cazip yer haline getirilmesine yönelik ikili ve çok taraflı ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi faaliyetlerini sürdürürken, bu kapsamda ülkede yapılacak birçok yatırıma da destek verdi.

AA muhabirinin, Bakanlığın verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin orta, uzun vadeli yatırım ve kalkınma planlarına uygun, cari açığın azaltılması ve 2023 hedeflerine ulaşılması doğrultusunda yürütülen çalışmalarla yenilenen yatırım teşvik sistemi, sürdürülebilir ve güçlü bir ekonomik yapının tesisi için önemli politika araçları arasında yer aldı.

Yatırım teşvik sistemi kapsamındaki uygulamalarla, katma değeri yüksek, yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürün ihracatını artıracak bir üretim sistemine geçilmesini sağlayacak yatırımların artırılması ve bölgelerarası gelişmişlik farklarının azaltılarak, ülkenin dengeli ve topluca kalkınması amaçlandı.

Yatırım ve istihdama katkı

Bakanlık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olduğu 2020'de mevcut teşvik mevzuatı ve proje bazlı teşvik sistemi kapsamında yatırımlara yönelik desteklerini sürdürdü.

Geçen yıl 10 bin 505 yatırım projesi için teşvik belgesi düzenlenirken, bu kapsamda 238,4 milyar lira sabit yatırım yapılması ve 305 bin 342 kişinin istihdam edilmesi planlandı.

Yatırımların sektörel dağılımlarına bakıldığında, 2020'de imalat alanında 7 bin 293 teşvik belgesi çerçevesinde 145,5 milyar liralık yatırım öngörüldü.

Hizmetler sektöründe gerçekleştirilecek yatırımlara verilen 1408 teşvik belgesi çerçevesinde de 36,1 milyar lira destek sağlandı.

Söz konusu yılda madencilik sektöründe yapılacak yatırımlar için 186 teşvik belgesi hazırlanırken, bu kapsamda 6,9 milyar lira ödenek ayrıldı.

Bakanlık, tarım alanında gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen 987 teşvik belgesi dahilinde 5,7 milyar lira, enerji sektöründe gerçekleştirilecek yatırımlar için hazırlanan 631 teşvik belgesi kapsamında 44,3 milyar lira ödenek sağladı.

Ayrıca 2020'de destek unsurları arasında faiz desteği yer alan teşvik belgeleri çerçevesinde iç, dış ve döviz kredisi kullanan veya belge kapsamı makine ve teçhizatını finansal kiralama şirketi aracılığıyla temin eden firmalara 606 milyon 303 bin 192 lira faiz desteği verildi.

İstihdam desteklerine ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna 1 milyar 128 milyon 369 bin 430 lira aktarıldı.

İstihdam, Türkiye, Yatırım, Faiz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırım projelerinin önü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destekleriyle açıldı - Son Dakika Ekonomi


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