Yatırım şirketi Vanguard, Kovid-19 aşılarını yaptıran çalışanlarına 1000'er dolar ödeyecek

CNN'deki habere göre, ABD'de 16 bin 500 çalışanı olan Vanguard şirketinin sözcüsü Charles Kurtz, aşının Kovid-19'un yayılmasını durdurmak için en etkili yol olduğunu belirterek tüm çalışanların aşılarını yaptırması gerektiğini ifade etti. Kurtz, şirket çalışanlarının, ekim ayına kadar aşılandıklarını kanıtladıkları takdirde 1000 dolarlık teşvik alacaklarını bildirdi.

TEKNOLOJİ DEVLERİ AŞI GEREKLİLİĞİNE DİKKAT ÇEKİYOR

ABD'DE HASTANEDE YATARAK TEDAVİ GÖRENLERİN SAYISI 50 BİNİ AŞTI

Facebook ve Google , son günlerde kampüslere ve ofislere dönen çalışanlar için aşı gerekliliğine yönelik açıklamalar yapmıştı.

ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle hastanede yatarak tedavi görenlerin sayısı, şubat ayından bu yana ilk defa 50 binin üzerine çıktı. ABD Hastalık ve Kontrol Merkezi (CDC) de geçen hafta virüs bulaşma ihtimalinin yüksek olduğu kalabalık ve kapalı alanlarda aşılanmış kişilerin de maske takması yönünde tavsiyede bulunmuştu.