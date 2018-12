Yatırım, Üretim ve İstihdam Teşviklerine Devam Edilecek

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, atılan her adımda büyüme, gelişme ve güçlenmenin devam ettirmenin hedeflendiğini kaydetti.Filiz, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen AK Parti Grup Toplantısına, Denizli teşkilatıyla yoğun bir katılım sağladıklarını, teşkilatın toplantı boyunca gür sesiyle Cumhurbaşkanına desteğini hissettirdiğini belirtti.Toplantıda kamuoyuna duyurulan vatandaşlara ve iş dünyasına yönelik müjdelerin olduğunu aktaran Filiz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Atılan her adımda büyüme, gelişme ve güçlenmenin devam ettirilmesi hedefleniyor. Daha önce gıdadan giyime, ilaçtan eğitime, turizmden zirai araçlara kadar pek çok alanda KDV indirimleri yapıldı. Asgari ücretli olup da üç çocuğu bulunanların aylık vergi yükü sıfıra kadar indirilmiş, basit usulle vergilendirilen esnaflarımızın 9 bin liraya kadar olan kazançları vergi dışı bırakılmıştı. Yatırımcılarımız ve işletmecilerimizin üzerindeki damga vergisi, harç ve benzeri yüklerin maliyetleri önemli ölçüde azaltılmıştı. Grup toplantımızda Cumhurbaşkanımız, önümüzdeki dönemde vergi politikalarının bütüncül ve adil bir anlayışla gözden geçireceği, yatırım, üretim ve istihdam teşviklerine devam edileceği müjdesini verdi.Bu kapsamda 2019 ve 2020'de ilk defa işe alınacak her işçinin asgari ücret üzerinden tüm sigorta ve vergi giderlerini devletin üstleneceğini duyurdu. Kadın, genç ve engelli istihdamındaki teşvik süresi 12 aydan 18'e çıkarıldı. İmalat sanayinde yatırım teşvik belgesi şartı aranmaksızın 2019 yılı boyunca araştırma geliştirme faaliyetlerinde ise süre sınırı olmaksızın yeni makine ve teçhizat alımlarında artık KDV alınmayacak. Yılbaşından itibaren elektrik fiyatlarında konutlarda yüzde 10 indirim yapılacak. Aynı şekilde konutlarda ve küçük-orta ölçekli işletmeler ile ticarethanelerde kullanılan doğal gazın fiyatında da yüzde 10'luk bir indirime gidiliyor."İş dünyasına yönelik bazı desteklerin uygulamaya geçirildiğine dikkat çeken Filiz, "Bu çerçevede ilk olarak bölgesel istihdam teşviki bir yıl daha uzatılıyor. 2018 yılında 9 ay olarak uygulanan asgari ücret desteği önümüzdeki yıl 12 ay boyunca verilecek. Ayrıca Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2019 için asgari ücreti net 2 bin 20 lira olarak açıkladı. Asgari ücrette net 417 lira yani yüzde 26'nın üzerinde bir yükseliş gerçekleştiğini gösteren bu açıklamanın işveren, işçi, bütün sendikaları memnun ettiğini düşünüyorum." dedi.Büyümenin lokomotifi olan özel sektörü desteklemek için 32,8 milyar liralık bir kaynağın bütçeye konulduğunu dile getiren Filiz, "Esnaf kepenklerini kapatıyor, çiftçi tarlalarını satıyor' söylemlerine dem vuranlar bizim bugüne kadar sürekli çiftçimizin, esnafımızın yanında olduğumuzu ne yazık ki göremiyorlar. Milletimizden toplanan vergiler yine milletimizin istifadesine sunuluyor. 2002 yılında faiz harcamaları bütçe giderlerinin yüzde 43'üne, vergi gelirlerimizin yüzde 86'sına karşılık geliyordu. Toplanan her 100 liralık verginin 86 lirasını faiz ödemesine ayrılıyordu. Şimdi 2017 yılı kesin rakamları itibarıyla bu oran yüzde 10'lar seviyesine geriledi. Demek ki toplanan 100 liralık verginin sadece 10 lirası faiz giderlerine, kalan 90 lirası milletimize hizmet olarak harcanıyor. Türkiye , devlet ve millet olarak gösterilen dayanışma sayesinde, onca badireye, operasyona rağmen dimdik ayakta. Son dönemdeki dalgalanmaların yol açtığı sıkıntılar elbette var ama hiçbiri aşamayacağımız şeyler değildir. Nitekim hızlı bir toparlanma sürecindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.